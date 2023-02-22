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Минздрав НСО рассказал о графике работы больниц в длинные выходные

Фото Минздрав НСО рассказал о графике работы больниц в длинные выходные
Фото Минздрав НСО рассказал о графике работы больниц в длинные выходные

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

На фоне праздничных дней медицинские учреждения Новосибирска будут работать в режиме выходного дня.

Поликлиники Новосибирской области с 23 по 26 февраля будут работать по расписанию выходного дня. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Отделения неотложной помощи клинической стоматологической поликлиники № 3 (ул. Петухова, 20) и Новосибирской областной стоматологической поликлиники (ул. Театральная, 46) будут работать круглосуточно. Круглосуточно будут работать и травмпункты по следующим адресам: ул. Серебренниковская, 43; пр. Дзержинского, 44; 2 пер. Пархоменко, 7; ул. Героев революции, 5; ул. Зорге, 47/1; ул. А. Невского, 9.

За экстренной и неотложной помощью новосибирцы в течение выходных смогут обратиться ежедневно с 9.00 до 15.00. Поликлиники будут принимать заявки о неотложных вызовах с 8.00 до 14.00. Телефон единой регистратуры 122 все выходные дни будет работать с 9.00 до 15.00, рассказали в минздраве.

Напомним, в Новосибирске стал известен прогноз погоды на длинные выходные.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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