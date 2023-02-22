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общество

Названа главная причина частых разводов россиян

Фото Названа главная причина частых разводов россиян
Фото Названа главная причина частых разводов россиян

Freepik, authors: AndreyPopov

Психолог Ирина Леонова назвала высокий уровень эгоизма главной причиной разводов.

Распространенными причинами разводов среди россиян являются чрезмерная эмоциональность и высокий уровень эгоизма. Об это в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Ирина Леонова. По словам эксперта, из-за неготовности принимать партнера с его недостатками происходит 40% расставаний в первые четыре года совместной жизни.

«Причинами расставаний или разводов являются: изначальный эмоциональный выбор партнера, отсутствие должной коммуникации внутри пары, чрезмерная эмоциональность и высокий уровень эгоизма, который стремится все подчинить собственному мнению», — объяснила психолог.

Чтобы любовные отношения продлились больше трех лет, Леонова рекомендует заняться собой и достичь гармонии внутри. Кроме того, специалист настаивает на честности перед самим собой и перед партнером, которого вы любите.

«Влюбленность может жить недолго. А любовь — это то, что рождается совместными усилиями. Это чувство живет так долго, сколько вы готовы эти усилия прикладывать, поскольку это — действительно наш осознанный выбор», — подытожила она.

Напомним, психолог объяснила, как не травмировать психику ребенка при разводе.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Россия
развод
психолог
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