Новый ЛДС в Новосибирске готовится получить разрешение на проведение матчей КХЛ

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирске прошёл пресс-тур по «Сибирь-Арене».
«Сибирь – Арена» готовится к получению разрешения от Континентальной хоккейной лиги на проведение матчей. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в правительстве Новосибирской области.
«Сегодня наша задача привести все спортивные технологии в соответствие с регламентом КХЛ. Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ. Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. », — сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
Сегодня на новом ЛДС завершили тестирование основных технологий. Среди них заливка всех слоёв льда на основном поле, работа акустической системы и многого другого.
После получения разрешения от КХЛ пройдут тренировочный и тестовый матчи. Также будет определён срок переезда ХК «Сибирь» на новый стадион. Только после получения разрешения КХЛ мы с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион
Напомним, к ЛДС Арене в Новосибирске пристроят павильон контроля доступа к кассам.
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