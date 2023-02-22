Под Новосибирском мост через реку Ирмень отремонтируют в 2023 году

Фото: Pixabay.com

Ремонт моста через реку Ирмень в Новосибирской области расширят и отремонтируют.

Мост через реку Ирмень в Ордынском районе на 68 км трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» отремонтируют и расширят. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», сообщили в правительстве Новосибирской области.

Объект расширят на 3,5 метра, что позволит увеличить его пропускную способность. Мост ввели в эксплуатацию в 1968 году.

«Из-за неконтролируемого пропуска паводковых вод наблюдалось возникновение размыва грунта русловых опор, способствующего потери устойчивости конструкций. Поэтому было принято решение осуществить ремонт и расширение моста», – прокомментировал министр транспорта дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт мостового перехода уже разработана. Мост ожидает замена пролетных строений, ремонт опор, перильных и барьерных ограждений, а также улучшение покрытия проезжей части. Сдать объект после реконструкции планируют осенью текущего года.

Напомним, в Новосибирске снесут ограждение пешеходной зоны Октябрьского моста.