В Новосибирске снесут ограждение пешеходной зоны Октябрьского моста

Фото: ООО «СпецТрансСтрой»

Чугунное ограждение на Октябрьском мосту Новосибирска демонтируют.

В Новосибирске демонтируют чугунные ограждения на Октябрьском мосту, чтобы заменить их на новые. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на ООО «СпецТрансСтрой», генерального подрядчика ремонтных работ. Компания сделала заявление после того, как от местных жителей поступили жалобы на людей, ходящих по пешеходной зоне моста.

«Большинство конструкций моста морально и физически устарели. Их нужно полностью демонтировать и заменить на новые. Это мы и делаем – меняем металлоконструкции, тротуары, бетонируем карнизы, сливные призмы, обновляем смотровые ходы», — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Ограждения являлись визитной карточкой моста, отметил собеседник издания. По словам директора, уже определены потенциальные подрядчики для изготовления новых.

«Литье будет наполнено элементами геральдики города – фрагментами герба Новосибирска, флага, ключевых объектов. Предстоит заменить 1047 метров литья с одной стороны и столько же с другой. Задача – чтобы оно прослужило десятилетия», — добавил Агапов.

Проход по мосту будет закрыт для пешеходов из-за опасности.

Напомним, ранее ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске.