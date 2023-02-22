Под Новосибирском задержали сбежавших из колонии рецидивистов

Фото: ГУФСИН НСО

В Новосибирской области задержали двух преступников, сбежавших из колонии-поселения.

Осуждённые Константин Пузиков и Владимир Храмцов, 22 февраля сбежавшие из колонии-поселения №2, задержаны. Об этом вечером в среду сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области. На обнаружение беглецов ушло менее суток.

«Местонахождение осужденных установлено в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы и полиции. Осужденные в установленном порядке будут привлечены к ответственности по ч.2 ст. 313 УК РФ», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области объявили в розыск двух рецидивистов, судимых ранее за тяжкие злодеяния. Перед совершением побега Константин Пузиков и Владимир Храмцов отбывали наказания по статьям, связанным имущественными преступлениями.

Сиб.фм узнал, за какие преступления ранее судили беглецов.