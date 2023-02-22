Россиянам рассказали, как правильно провести Масленичную неделю

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Учитель русского языка и литературы Любовь Бородина рассказала, как правильно провести Масленичную неделю.

Учитель русского языка и литературы челябинской МБОУ СОШ №28 Любовь Бородина рассказала, как правильно провести Масленичную неделю. По ее словам, россияне соблюдают целый ряд традиции перед началом Великова поста, пишет Pravda.Ru.

«Масленица празднуется целую неделю, сопровождается катанием со снежных гор, катанием на лошадях, прыжками через костер, сжиганием чучела, прощальным воскресеньем», — поделилась педагог.

Любовь Бородина считает, что широкие масленичные гулянья сплачивают людей и вселяют веру в скорое приближение весны.

«Конечно же, главным блюдом в масленичную неделю становятся блины. Их едят с чем угодно: вареньем, медом, икрой, творогом, джемом», — добавила она.

Напомним, Сиб.фм опубликовал новые красивые открытки и поздравления с Масленичной неделей.