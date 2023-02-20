Масленица 2023: новые красивые открытки и поздравления с Масленичной неделей

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Широкая и разгульная Масленица в нынешнем году празднуется с 20 по 26 февраля. Рубеж между уходящей зимой и долгожданной весной, как между добром и злом – почитаем россиянами на протяжении многих веков. Оттого и поздравить друг друга предпочитаем с душой. Подборку тёплых слов и открыток предлагаем вам.

Прими мое искреннее поздравление с торжеством весны! Пусть в твоей жизни все печали уйдут вместе с талыми водами, а успех пустит корни и расцветет. Крепкого здоровья, успехов в делах, легкого жизненного пути!

Масленица! Масленица!

Зимушки проказница!

Угощай блинами нас!

Зимней вьюге — в добрый час!

Будьте счастливы, друзья!

Без весны никак нельзя.

Вам весной — большой любви

И задоринки в крови!

Надеюсь, у тебя готовы блинчики, иначе праздник может пройти мимо! Желаю тебе жизни такой, как самый вкусный блин – пусть она будет красивая, сочная и вкусная. Ничего не бойся, иди только вперед, а весна поможет тебе на этом пути!

Наступают праздники,

Будем веселиться,

А на этом празднике,

Еще и можно подкрепиться.

Это праздник радости — проводов зимы,

И в тот, час веселья, ведь встреча весны,

Чучело нарядим, и будем танцевать,

Масленицу весело, будем отмечать.

С торжеством весны всех! Пусть Господь сохранит вас и благословит на новые свершения. Заповедует своим ангелам охранять вас на всех путях и пошлет радость в каждое сердце. Друзья, с праздником, желаю всем самого доброго!

Что за праздник у страны,

Сжигают «бабу» старую,

Друг к другу ходят на блины

И чай пьют самоварами?!

А все просто, в самом деле, —

Это Масленицы праздник!

Вместе с мартовской капелью

Пришла весна народ поздравить!

Зима начинает биться в предсмертных конвульсиях, так как весна делает первые, но твердые шаги. Пусть ручейки талого снега унесут с собой все проблемы, а душа согреется теплом ласкового солнца. Всем добра и здоровья!

Широки поля наши, просторны,

Плодородным будет этот год,

От колосьев ржи мерцают волны,

Радуется русский весь народ!

Чтобы урожай собрать достойный

Выполним старинный ритуал:

Соберём народ весь русский, вольный,

И пойдём мы чучело сжигать!

С Масленицей искренне поздравим,

Солнце поприветствуем с тобой,

И весны скорее пожелаем,

Веселиться побежим скорей гурьбой!

Самый вкусный праздник стучится в наши двери, скорее отворяйте их! Помните – весна приходит только туда, где есть запах блинов и аромат доверия. Поэтому бросаем все, начинаем печь и тепло относиться к близким. Только так сможем побороть зиму, а вместе с ней все трудности.

Слышны песнопения, вдали хороводы,

Гуляет народ весело, широко!

Встречает весенние талые воды,

И свет на душе, и тепло, и легко!!!

Толпы людей уже собрались на площади вокруг огромного чучела, а это значит, что пора прощаться с беззубой зимой. Пусть ваши сердца оттают под ласковыми лучиками весеннего солнца, а проблемы испарятся, как талый снег. Успехов и пусть Господь всегда идет впереди!