Блогер Дава из Новосибирска подарил Киркорову необычную сумку Louis Vuitton

Блогер Дава подарил Киркорову сумку из последней коллекции Louis Vuitton.

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, порадовал Филиппа Киркорова необычным подарком в честь его 57-летия. На этот раз им стала роскошная сумка от Louis Vuitton.

Изначально Киркоров заявил, что не планирует отмечать свой день рождения из-за двух грустных событий: 40 дней с терактом в «Крокусе» и 30 лет со дня смерти матери. Однако в конечном итоге певец решил устроить небольшую вечеринку у себя дома.

Среди гостей был и Давид Манукян, который преподнес Киркорову сумку из последней коллекции Louis Vuitton. Блогер опубликовал фото с именинником, держащим в руках подарок, на своей странице в социальных сетях.

«Мой старший брат, С Днем Рождения! Филипп Киркоров, снова 18 лет?», — написал Дава под фотографией.



Напомним, мама новосибирского блогера Давы задолжала 5000 рублей по коммунальным платежам.