В пасхальную ночь в Новосибирске запустят дополнительный транспорт

Перевозить пассажиров будут по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт.

Во вторую смену 4 мая, управление пассажирских перевозок мэрии Новосибирска обеспечит 100% выпуск подвижного состава для доставки жителей на пасхальное богослужение.

Пресс-центр муниципалитета также сообщает, что с 22 часов 4 мая до 4 часов 5 мая будут работать троллейбусы для доставки жителей из отдаленных районов города после богослужения. Для удобства пассажиров будет использоваться трафаретное оборудование.

Перевозка осуществляется по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт («Карта студента», «Карта школьника», «ЕТК», «Социальная карта») и ЕСПБ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отменят фейерверк над НОВАТом на 9 Мая.