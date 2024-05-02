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общество

В Новосибирске отменят фейерверк над НОВАТом на 9 Мая

Фото: Сиб.фм

В День победы 9 мая не состоится праздничный салют над НОВАТом.

По информации портала Госзакупок, 27 апреля мэрия Новосибирска отменила закупку салюта, который хотели провести в честь празднования Дня Победы 9 мая над театром оперы и балета НОВАТ.

Уточняется, что на фейерверк мэрия города должна была потратить почти 800 тысяч рублей, однако после размещения закупки ее отменили уже на следующий день.

Напомним, что в эксклюзивном интервью Сиб.фм вице-мэр города Анна Терешкова рассказала, что в Новосибирске на День Победы запустят салют над НОВАТом.

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Валерия Митрохина
Журналист

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