В Новосибирске отменят фейерверк над НОВАТом на 9 Мая

В День победы 9 мая не состоится праздничный салют над НОВАТом.

По информации портала Госзакупок, 27 апреля мэрия Новосибирска отменила закупку салюта, который хотели провести в честь празднования Дня Победы 9 мая над театром оперы и балета НОВАТ.

Уточняется, что на фейерверк мэрия города должна была потратить почти 800 тысяч рублей, однако после размещения закупки ее отменили уже на следующий день.

Напомним, что в эксклюзивном интервью Сиб.фм вице-мэр города Анна Терешкова рассказала, что в Новосибирске на День Победы запустят салют над НОВАТом.