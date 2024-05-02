В Новосибирске на пешеходном переходе сбили маленькую девочку и женщину

В результате ДТП пострадали 31-летняя женщина и 5-летняя девочка.

Вечером 2 мая в Ленинском районе Новосибирска на регулируемом пешеходном переходе произошло ДТП с участием автобуса №43.

По информации Госавтоинспекции по Новосибирску, 49-летний водитель автобуса сбил двух пешеходов — 31-летнюю женщину и 5-летнюю девочку.

Оба пострадавших были доставлены в больницу для медицинской помощи, характер полученных ими травм уточняется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия.