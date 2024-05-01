В Новосибирске началась подготовка к 9 мая

Новосибирск начали украшать к празднованию Дня Победы.

Уже на следующей неделе, в четверг, пройдет празднование Дня Победы. Сейчас в Новосибирске началась активная подготовка к этому празднику – на здании мэрии уже вывесили Знамя Победы. Об этом рассказали на портале BFM-Новосибирск.

На улице Кирова и Октябрьской магистрали появились красные растяжки, на которых изображены символы Дня Победы, а также написано, что Новосибирск носит звание «Город трудовой доблести».

В том числе вместо рекламы на билбордах теперь размещены плакаты в честь 9 мая, а главная площадь города сейчас украшена полотнищами цветов Государственного флага.

Напомним, что стала известна программа Парада Победы 9 мая в Новосибирске.