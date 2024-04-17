Стала известна программа Парада Победы 9 мая в Новосибирске

Программу на 9 мая 2024 опубликовали в Новосибирске.

На сайте atas.info появилась программа на День Победы 9 мая:

09:15 — пройдет церемония возложения цветов к бюсту летчика, трижды Героя Советского Союза, Александра Ивановича Покрышкина.

10:00 — на площади Ленина состоится торжественный военный парад Сибирского гарнизона.

12:00 — в Академгородке состоится шахматный турнир.

12:00-17:00 — в Доме культуры имени Маяковского будут показывать патриотические фильмы.

12:00-16:00 — пройдет эстафета памяти маршала Александра Покрышкина.

14:00 — губернатор Новосибирской области и мэр Новосибирска возложат венки и цветы к мемориалу «Раненый воин» на Заельцовском кладбище.

18:00-22:00 — состоится концерт на площади Ленина.

21:50-22:00 — запустят праздничный салют.

Также напомним, что 8 мая в концертном комплексе имени Маяковского запланирована программа «Майский вальс».