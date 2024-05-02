В Новосибирске силовики за полтора месяца провели 14 громких задержаний

В Новосибирске за полтора месяца силовики провели 14 громких задержаний.

Весна 2024 года в Новосибирске запомнилась многим горожанам не только быстро меняющейся погодой, но и громкими задержаниями. В этом году силовики провели около 14 задержаний чиновников в различных сферах: ЖКХ, спорт, транспорт и дороги и другие.

Так, 20 марта задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

После задержали начальника департамента транспорта и благоустройства мэрии Новосибирска Константина Васильева. Он также является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Также был задержан олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов. Он является экс-гендиректором ФК «Новосибирск».

По данным Сиб.фм, Перлова задержали в четверг, 28 марта. Предварительно, его подозревают в хищении денег. По делу проходят несколько человек.

Среди задержанных оказался и Дмитрий Олеников — директор МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта». Его обвиняют в растрате.

Помимо этого, 1 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова. Его также обвиняют в присвоении или растрате, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей.

Арестован бывший президент общественной организации «Землячество народов Грузии», предприниматель Мераби Тостиашвили. По предварительной информации, Тостиашвили обвиняют в даче взятки.

Среди задержанных оказался экс-директор госбюджетного учреждения области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрий Мальцев и экс-начальник МКУ «Горсвет» Константин Анакин.

По версии правоохранительных органов, в период с 2017 по 2018 год между «Горсветом» и ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», которое отвечает за обслуживание светофоров, были заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей. Но эти средства были использованы не по назначению.