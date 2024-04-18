В Новосибирске арестовали экс-директора Мальцева по делу о мошенничестве

В Новосибирске арестовали второго чиновника в рамках дела о мошенничестве со светофорами.

17 апреля Центральный районный суд отправил под домашний арест до 16 июня 2024 года экс-директора госбюджетного учреждения области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрия Мальцева. Днем ранее его и экс-начальника МКУ «Горсвет» Константина Анакина задержали.

По версии правоохранительных органов, в период с 2017 по 2018 год между «Горсветом» и ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», которое отвечает за обслуживание светофоров, были заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей. Но эти средства были использованы не по назначению.

Напомним, что экс-начальника МКУ «Горсвет» также отправили под домашний арест.