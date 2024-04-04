В Новосибирске директор «Спортивной школы олимпийского резерва» обвиняется в растрате 6 млн руб

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении директора «Спортивной школы олимпийского резерва «Центр ВВС».

В Новосибирске директора МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва “Центр водных видов спорта”» Дмитрия Оленикова обвиняют в растрате и получении взятки.

По данным следствия, он с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе Новосибирска. Однако бассейном учреждение не использовалось — он был предоставлен другой организации, которая оказывала услуги по занятиям детским плаванием.

В результате чего Олеников совершил растрату имущества на 6 миллионов рублей и причинил ущерб муниципальному бюджету города.

Также в период с осени 2020 года по зиму 2024 года он получил взятку на сумму около 1,4 миллиона рублей, однако все средства должны были пойти на аренду бассейна.

Сейчас прокуратура Новосибирской области контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора, который обвиняется по статьям «растрата» и «получение взятки».

Дмитрия Оленикова задержали — решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что ранее был арестован экс-генеральный директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов.