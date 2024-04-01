В деле арестованного экс-генерального директора ФК «Новосибирск» Перлова фигурируют 980 тыс рублей

Бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова подозревают в обналичивании денег через манежи, а также в создании платных группы.

На прошлой неделе в Новосибирске задержали бывшего генерального директора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Олимпийского чемпиона Центральный районный суд отправил в СИЗО на 2 месяца на время следствия.

Как утверждает источник Сиб.фм, Перлов создал платные группы для детей 2014 года рождения в то время, когда занятия оплачивались из бюджета.

По словам собеседника, для этого он и его коллеги создали договоры, которые давали родителям на подпись о согласии на платные занятия.

«Перлов просил у родителей 4 тысячи рублей за 8 занятий, однако они должны были быть бесплатными», — заявил источник.

Помимо этого, он завышал тарифы на футбольные поля. В деле 4 манежа. Предварительно, обвиняемый вносил большую сумму за аренду, а остатки из бюджета присваивал, утверждает собеседник.

Такие же махинации, по словам источника, он проводил и с транспортом для команды ФК «Новосибирск».

«Например, проезд за одного спортсмена — 3 тысячи рублей, а он в ведомость вносил 5», — отметил источник.

Источник добавил, что деньги обналичивались через ООО «Академия "ФК Новосибирск"». Компания ликвидировалась после того, как Перлов ушел с должности. Всего, по словам источника, ущерб бюджету составил 3 миллиона рублей, однако доказательств пока что собрали только на 980 тысяч рублей.