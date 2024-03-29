Бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова отправили в СИЗО

Бывшего генерального директора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова подозревают в хищении бюджетных денег. 29 марта спортивного чиновника отправили в СИЗО.

Бывшего генерального директора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова Центральный районный суд отправил в СИЗО на 1 месяц и 25 суток. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм из зала суда.

Олимпийского чемпиона заподозрили в хищении денег. На него завели уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По словам источника Сиб.фм, Перлов обналичивал деньги через манежи — он завышал тарифы на футбольные поля. Помимо этого, по данным источника, обвиняемый организовал платные группы в академии клуба, хотя занятия оплачивались из бюджета.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм Андрей Перлов заявил, что вину не признаёт. Журналистам он предложил дождаться окончания заседания суда. которое от прессы закрыли.

«Давайте, вопросы будем задавать после того, как судья вынесет решение об избрании меры пресечения», — ответил журналистам Андрей Перлов.