Экс-гендиректора ФК "Новосибирск" Перлова доставили в суд из-за обвинения в мошенничестве

В Центральном районном суде сегодня, 29 марта, избирают меру пресечения бывшему генеральному директору ФК «Новосибирск» Андрею Перлову — его обвиняют в крупном мошенничестве со сдачей в аренду футбольных полей.

Вчера поздно вечером, 28 марта, стало известно о задержании экс-гендиректора ФК «Новосибирск». Андрея Перлова обвиняют в крупном мошенничестве с полями, на которых тренировались футболисты.

«Там брали деньги с родителей за проведение тренировок, хотя они должны были быть бесплатными, так как оплачивалось все из бюджета», — рассказывал о махинации источник Сиб.фм.

Сам фигурант уголовного дела вину не признаёт. Об этом он сообщил перед судебным заседанием журналистам. Но далее разговаривать не стал.

«Давайте вопросы будем задавать после того, как судья вынесет решение об избрании меры пресечения»,

- подчеркнул Андрей Перлов.

Судебное заседание судья Руслан Фролов закрыл: журналистов попросили удалиться. За развитием событий на месте следит корреспондент Сиб.фм Михаил Крючков.