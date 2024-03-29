Стало известно, за что задержали бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова

Бывший генеральный директор ФК «Новосибирск» сдавал футбольные поля по завышенным тарифам.

В Новосибирске задержали бывшего генерального директора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова. По словам источника Сиб.фм, Перлова задержали за организацию платных групп в ФК «Новосибирск».

«Там брали деньги с родителей за проведение тренировок, хотя они должны были быть бесплатными, так как оплачивалось все из бюджета», — подчеркнул собеседник.

По словам источника, все денежные махинации проводились через ООО «Академия "ФК Новосибирск"». Компания ликвидировалась после того, как Перлов ушел с должности.

Помимо этого, Перлов обналичивал деньги через манежи — он завышал тарифы на футбольные поля, утверждает источник.

В отношении него возбудили уголовное дело, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее сообщалось, что задержали и бухгалтера, однако, по словам источника, его отпустили следователи после допроса.



Напомним, Перлов — олимпийский чемпион по спортивной ходьбе 1992 года, а также обладатель множество наград.