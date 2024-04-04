В Новосибирске задержали 61-летнего ресторатора Тостиашвили

Подробности расследования держатся в строжайшей тайне.

Силовики задержали бывшего президента общественной организации "Землячество народов Грузии", предпринимателя Мераби Тостиашвили. Об этом сообщили два несвязанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

По предварительной информации, Тостиашвили обвиняют в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Детали расследования держатся в строжайшей тайне.

Мераби Тостиашвили 61 год. По данным сервиса "Контур.Фокус", он является учредителем нескольких коммерческих организаций, в том числе ресторана грузинской кухни "Санатрело", частной охранной организации "Щит-СБ", Новосибирской службы спасения и др.

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