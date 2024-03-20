«Экология-Новосибирск» и 220 млн рублей мимо бюджета: за что задержали министра ЖКХ Архипова?

Сиб.фм узнал, с чем связано уголовное дело министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

Уголовное дело министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

По данным источника Сиб.фм, компания не выполнила свои обязательства по соглашению, заключенному в 2018 году на 10 лет, и министр принял решение отозвать требование об уплате банковской гарантии в размере более чем 220 миллионов рублей. Эти средства должны были поступить в бюджет Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время проводятся следственные действия, а министр ЖКХиЭ задержан для установления всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура области взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

Компанию «Экология Новосибирск», которая ранее была региональным оператором по работе с отходами, признали банкротом. Такое решение в марте прошлого года вынес Арбитражный суд Новосибирской области.

До 4 сентября 2023 года на предприятии будет действовать конкурсное производство, временным управляющим назначили Владислава Баряева.

В Новосибирской области компания «Экология Новосибирск» лишена статуса регионального оператора с 11 февраля. Эти функции будет выполнять МУП «Спецавтохозяйство». Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. При этом для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся. Вопрос о лишении «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора обсуждался с начала февраля после ряда проблем с вывозом мусора.