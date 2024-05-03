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общество

Стала известна погода на Пасху в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на 4 и 5 мая.

Как сообщают синоптики “Яндекс Погоды”, в период Пасхи, с 4-го на 5-ое мая, будет пасмурная погода и дождь.

4 мая ожидается +2 градуса ночью и +14 днем, ветер будет 4,4 метра в секунду.

В воскресенье, 5 мая, погода будет пасмурной, а температура воздуха составит до +11 градусов утром и днем до +16. Ветер усилится до 5,5 метров в секунду. Также возможны осадки в виде дождя.

Напомним, что в Новосибирске появилась программа мероприятий на Пасху.

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Валерия Митрохина
Журналист

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