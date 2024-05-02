В Новосибирске нашли труп пенсионерки в запертой квартире

В Новосибирске в одном из домов на улице Линейной нашли труп женщины.

Жильцы здания обратили внимание на необычный запах в подъезде, который исходил из одной из квартир. Владелица квартиры не открывала дверь и не отвечала на звонки. Прибывшие спасатели вынуждены были вскрыть дверь, чтобы установить причину запаха.

Внутри квартиры была обнаружена женщина 1944 года рождения без признаков жизни. После обнаружения ее тела спасатели передали информацию полицейским.

Следствие планирует провести вскрытие, чтобы определить причину смерти пожилой женщины. Работа спасателей заняла около 40 минут.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 12 дней ищут 22-летнюю девушку с родинкой над губой.