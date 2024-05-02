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общество

В Новосибирске задержали мигрантов-рецидивистов

Фото: Транспортная полиция Сибири

На транспортных объектах Новосибирска были задержаны мигранты.

По данным пресс-службы транспортной полиции Сибири, во время рейда правоохранительные органы выявили семь нарушителей миграционного законодательства.

Стало известно, что на территории одного из объектов в Новосибирске были задержаны двое мигрантов, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.

В результате они были задержаны, как и еще пять человек, которые находились на другом транспортном объекте. Всем правонарушителям следует покинуть пределы России из-за несоблюдения закона.

Напомним, что в Новосибирске подростки-мигранты электрошокером угрожают прохожим.

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Валерия Митрохина
Журналист

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