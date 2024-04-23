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общество

В Новосибирске подростки-мигранты электрошокером угрожают прохожим

Фото: Atas.info

Местные жители одного из микрорайонов живут в страхе из-за подростков-мигрантов.

Как сообщает портал VN.ru, местная жительница разместили в социальной сети “ВКонтакте” информацию о том, что в микрорайоне, где она живет, подросток-мигрант ведет себя агрессивно.

“Недавно этот мальчик подошел к моей 13-летней сестре и обматерил ее, грозил электрошокером”, – рассказала собеседница VN.ru.

По ее словам, подобное происходит очень часто. И когда местная жительница пыталась поговорить с подростком, то в ответ услышала только ор и запугивание.

Так как соседи не могут выйти на родителей мальчика, они сейчас собирают информацию о нем, чтобы передать в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.

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Валерия Митрохина
Журналист

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