В Новосибирске подростки-мигранты электрошокером угрожают прохожим

Местные жители одного из микрорайонов живут в страхе из-за подростков-мигрантов.

Как сообщает портал VN.ru, местная жительница разместили в социальной сети “ВКонтакте” информацию о том, что в микрорайоне, где она живет, подросток-мигрант ведет себя агрессивно.

“Недавно этот мальчик подошел к моей 13-летней сестре и обматерил ее, грозил электрошокером”, – рассказала собеседница VN.ru.

По ее словам, подобное происходит очень часто. И когда местная жительница пыталась поговорить с подростком, то в ответ услышала только ор и запугивание.

Так как соседи не могут выйти на родителей мальчика, они сейчас собирают информацию о нем, чтобы передать в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.