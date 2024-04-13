В Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений

Чаще всего в Новосибирске дети мигрантов занимаются оборотом наркотиков, воруют и совершают грабежи, а также вымогательства.

Такие выводы даёт статистика за первые два месяца 2024 года. Согласно данным ГУ МВД России по Новосибирской области, дети иностранцев чаще всего попадают в истории, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Таковых случаев насчитывается 47. Всего же за январь и февраль несовершеннолетние мигранты совершили 158 преступления – большинство из них, а это почти 57%, носят имущественный характер.

Как ответили изданию «РБК-Новосибирск» в ГУ МВД России по Новосибирской области, за 2023 год несовершеннолетние совершили в регионе 814 преступлений, из которых 72,9% носят имущественный характер. Преступников-мигрантов в прошлом году было меньше: всего 27 человек. Они совершили девять краж, по шесть грабежей и вымогательств, пять разбоев и один угон.

Напомним также, что на этой неделе усиленные рейды со следователями проходят в Ленинском районе: правоохранители проверяют Хилокский рынок.