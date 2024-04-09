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общество

В Новосибирске после рейда на рынке выдворили 5 мигрантов

Фото: СУ СК по НСО

Сотрудники регионального Следственного комитета Российской Федерации в Новосибирской области совместно с представителями других правоохранительных органов провели рейд на рынке в Ленинском районе города.

Основная цель рейда была связана с проверкой соблюдения миграционного законодательства.

Проверка выявила нарушения в области безопасности предоставляемых услуг в объектах общепита. Один из таких объектов был опечатан.

Кроме того, были обнаружены 5 иностранных граждан, находившихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного режима. Им было предъявлено решение о выдворении. Ещё 4 человека привлечены к административной ответственности за не постановку на воинский учёт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за незаконную прописку мигрантов новосибирец попал под статью.

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Игорь Кириченко
Журналист

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