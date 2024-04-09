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общество

За незаконную прописку мигрантов новосибирец попал под статью

Фото: Сиб.фм

Житель Новосибирска попал под статью из-за того, что нелегально прописывал мигрантов.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, жительница дома в Заельцовском районе доложила правоохранительным органам о том, что ее сосед незаконно прописал четырех мигрантов в своей квартире, за что получил денежное вознаграждение от каждого.

В результате, после проверки прокуратуры, на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

Сейчас уголовное дело находится на контроле в ведомстве.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске мигранта задержали за взятку в аэропорту.

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Валерия Митрохина
Журналист

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