В Новосибирске мигранта задержали за взятку в аэропорту

В аэропорту Толмачево в Новосибирске задержан 30-летний иностранный гражданин по подозрению в мелком взяточничестве.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по СФО, мужчина был задержан из-за миграционного нарушения — он не покинул Российскую Федерацию вовремя и проживал здесь несколько месяцев без необходимого разрешения.

При задержании мигранта было установлено, что он предложил сотруднику полиции деньги за невыполнение им служебных обязанностей в целях избежания наказания за свои нарушения. Однако правоохранительные органы приняли меры, чтобы предотвратить эту попытку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, связанным с покушением на дачу взятки. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина незаконно прописал в своей квартире четырех мигрантов.