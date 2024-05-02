В Новосибирской области началась посевная

В Минсельхозе Новосибирской области сообщили о проведенных работах на площади 1 084 834,5 га, что составляет 67,3% от запланированного объема.

Также было внесено 2 622,0 тонн минеральных удобрений на площади 14 567,9 га. Десять районов региона, включая Баганский, Доволенский, Искитимский, Карасукский, Кочковский, Купинский, Маслянинский, Новосибирский, Тогучинский и Черепановский, начали яровой сев.

На данный момент провели засев на площади 3 129,5 га, из которых 1 779,5 га засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами (пшеница, ячмень, горох), 1 005,0 га засеяно техническими культурами (подсолнечник), и 345,0 га засеяно кормовыми культурами (многолетние травы).

Минсельхоз отметил, что темпы полевых работ в регионе значительно превышают показатели прошлого года. Готовность всех необходимых материально-технических ресурсов для качественного и своевременного проведения сева также находится на высоком уровне. Горюче-смазочные материалы для сельскохозяйственной деятельности поставляются сельчанами в штатном режиме.

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