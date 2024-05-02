Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за удара электрошокером ребенка в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за удара электрошокером малолетнего в Новосибирске.

Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области уже начата процессуальная проверка данного инцидента.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении СК.

27 апреля ребенка окружили несовершеннолетние, один из которых применил к малолетнему электрошокер. Мальчик был госпитализирован с нарушением сердечного ритма.