В Новосибирске неизвестные ударили ребенка электрошокером

В Новосибирске в Первомайском районе подростки ударили ребенка электрошокером.

В Telegram-канале “Новосибирск с огоньком” опубликовали запись с видеокамеры, где подростки подошли к 7-летнему мальчику и ударили его электрошокером.

Инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска.

Во время происшествия старшая сестра мальчика успела выбежать к нему на помощь и начала разгонять неизвестных подростков, после чего сразу же повела брата домой, где ему вызвали скорую.

В результате ребенок был госпитализирован из-за нарушения сердечного ритма, но врачи сообщили, что серьезных последствий не было.

В Telegram-канале также уточнили, что после случившегося мама мальчика незамедлительно обратилась в полицию.

Напомним, что в Новосибирске подростки-мигранты электрошокером угрожают прохожим.