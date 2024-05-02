В Новосибирске опубликовали высокооплачиваемые вакансии в мае

В мае 2024 года в Новосибирске был опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий, составленный специалистами портала Зарплата.ру.

Среди лидеров рейтинга оказались следующие профессии.

Водитель категории СЕ в транспортной компании на новые автомобили Faw j7, Sitrak C7 с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

Монтажник теплиц с заработком от 100 до 160 тысяч рублей.

Оператор на заводе с графиком 6/1 по 11 часов и зарплатой до 160 тысяч рублей.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам в клинической районной больнице №1 с заработком от 140 до 150 тысяч рублей.

Официант в гастробаре "Коробок" с зарплатой от 120 тысяч рублей и повар-универсал в баре Moo Crew с доходом до 100 тысяч рублей.

Преподаватель в Сибирском центре подготовки спасателей с возможным заработком от 50 до 100 тысяч рублей.

Продавец мороженого в компании, специализирующейся на алкогольном и крафтовом мороженом по итальянской рецептуре, с зарплатой от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от проходимости места работы и гибкого графика.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области опровергли видео с утонувшими домами.