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общество

В Новосибирской области опровергли видео с утонувшими домами

Фото: vk.com/pravdasevera54

В группе районной газеты «Правда Севера» в социальной сети ВКонтакте появилось видео, на котором показаны затопленные дома.

Автор утверждает, что это произошло в селе Верх-Майзасс Кыштовского района из-за паводка. Однако он не указал дату съемки.

Глава района Николай Шипчин заявил, что подтоплений жилых домов не было, лишь произошло переливание дороги между четырьмя домами, и вода уже отступила. Эту версию подтвердили и в сельсовете.

Жители соседней деревни Камышенки признали, что у них был высокий уровень воды, но утверждают, что кадры на видео не актуальны и были сделаны еще в середине апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за сутки восстановили более 9,5 тысяч кв. м дорожного полотна.

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Игорь Кириченко
Журналист

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