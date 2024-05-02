В Новосибирской области опровергли видео с утонувшими домами

В группе районной газеты «Правда Севера» в социальной сети ВКонтакте появилось видео, на котором показаны затопленные дома.

Автор утверждает, что это произошло в селе Верх-Майзасс Кыштовского района из-за паводка. Однако он не указал дату съемки.

Глава района Николай Шипчин заявил, что подтоплений жилых домов не было, лишь произошло переливание дороги между четырьмя домами, и вода уже отступила. Эту версию подтвердили и в сельсовете.

Жители соседней деревни Камышенки признали, что у них был высокий уровень воды, но утверждают, что кадры на видео не актуальны и были сделаны еще в середине апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за сутки восстановили более 9,5 тысяч кв. м дорожного полотна.