«От монеты до комода»: в Новосибирске открылся новый музей Бугров

На левом берегу Новосибирска в конце этой недели открылся новый музей. Жители Бугринского микрорайона собрали экспонаты, и некоторым из них уже почти 300 лет.

Идею создать этот музей председатель некоммерческой организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов. Каждый экспонат старожилы собирали с огромной любовью. Даже сам дом, где собрались разместить утварь, монеты и многое другое насчитывает уже не одну сотню лет.

«Изначально самый старый дом в Новосибирске хотели вновь перенести на другое место и отреставрировать под музей деревни Бугры. Удалось даже найти спонсоров, но проект городские власти так и не реализовали, — рассказал Сиб.фм Антон Нелидов. — В итоге для огромного количества экспонатов мне срочно пришлось самому строить новый дом рядом с собственным жильем».

В срубе разместилась утварь, которую использовали ещё прабабушки старожилов Бугров. Представлена здесь и целая коллекция монет. Об одной из них – 1740 года – Сиб.фм подробно рассказывал, также мы писали о фотографии первых школьных футболистов Новосибирска.

Музей — частный, но его двери открыты для всех желающих. Здесь всегда рады школьникам, особенно тем, кто родился и вырос в Буграх – первом поселении на левом берегу Новосибирска.