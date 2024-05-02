Мужчина из Новосибирска сбросил свою маленькую дочь со второго этажа барнаульского вокзала

На барнаульском вокзале мужчина из Новосибирска сбросил свою маленькую дочь со второго этажа здания.

По словам очевидцев, семья находилась в зале «комфорт». Мужчина гулял со своей дочерью, которая плакала. Одна из сотрудниц вокзала даже купила ребенку шоколадку в попытке успокоить его.

Однако, внезапно мужчина подошел к перилам и сбросил ребенка вниз, после чего сам спустился на первый этаж и попытался скрыться, пересекая пути. Однако мужчину сбил поезд.

По данным Минздрава Алтайского края, оба родителя и ребенок находятся в больнице. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное, в то время как мужчина находится в реанимации с серьезными травмами конечностей.

Следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли труп пенсионерки в запертой квартире.