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общество

Мужчина из Новосибирска сбросил свою маленькую дочь со второго этажа барнаульского вокзала

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На барнаульском вокзале мужчина из Новосибирска сбросил свою маленькую дочь со второго этажа здания.

По словам очевидцев, семья находилась в зале «комфорт». Мужчина гулял со своей дочерью, которая плакала. Одна из сотрудниц вокзала даже купила ребенку шоколадку в попытке успокоить его.

Однако, внезапно мужчина подошел к перилам и сбросил ребенка вниз, после чего сам спустился на первый этаж и попытался скрыться, пересекая пути. Однако мужчину сбил поезд.

По данным Минздрава Алтайского края, оба родителя и ребенок находятся в больнице. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное, в то время как мужчина находится в реанимации с серьезными травмами конечностей.

Следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли труп пенсионерки в запертой квартире.

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Игорь Кириченко
Журналист

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