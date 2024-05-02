В Новосибирск МВД и Росгвардия провели рейд у мигрантов

Полицейские совместно со спецподразделением Росгвардии организовали очередную проверку.

Полицейские вместе со спецподразделением Росгвардии провели проверку соблюдения миграционного законодательства в местах, где обычно проживают мигранты.

В ходе проверки были обнаружены нарушения, в результате чего трое иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в Российской Федерации. Они были задержаны и помещены в специальный приемник, откуда будут выдворены из страны.

Также в ходе операции был задержан гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции для предстоящего судебного разбирательства в родной стране.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура проверяет пожар на производстве в Новосибирске.