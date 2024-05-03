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общество

Страстная пятница: о традициях и запретах рассказали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Для жителей Новосибирска рассказали о традициях и запретах в Страстную пятницу.

По информации портала МК в Новосибирске, сегодня проходит Страстная пятница, которая символизирует бичевание, суд и распятие Иисуса Христа.

По традиции в этот день нельзя делать какие-либо косметические процедуры и даже умываться. Следует соблюдать пост, больше молиться и отказаться от развлекательных мероприятий.

Есть также поверье, что в Страстную пятницу можно испечь дома хлеб — он исцелит от всех болезней.

Напомним, что в пасхальную ночь в Новосибирске запустят дополнительный транспорт.

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Валерия Митрохина
Журналист

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