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общество

Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск дрона

Фото: freepik.com

Жителя Новосибирска наказали за запуск квадрокоптера без соответствующего разрешения.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в марте 2024 года мужчина запустил незарегистрированный квадрокоптер в районе улицы Ленина в Новосибирске. В результате проверки установлено, что он не имел разрешения на использование воздушного пространства и не составил план полета, что является нарушением действующих норм.

В соответствии с законодательством, мужчину признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства) и статьей 11.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).

Ему был назначен штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали высокооплачиваемые вакансии в мае.

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Игорь Кириченко
Журналист

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