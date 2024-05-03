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общество

В Новосибирске мужчину оштрафовали за нарушения при использовании дрона

Фото: АиФ-Новосибирск

За нарушения при использовании квадрокоптера был оштрафован житель Новосибирска.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Новосибирске в марте местный житель решил запустить в городе беспилотный летательный аппарат, но при этом у него не было на это разрешения.

В результате чего в отношении мужчины возбудили два административных дела — по статьям «Нарушение правил использования воздушного пространства» и «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов».

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска впервые использовали дроны для создания модели леса.

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Валерия Митрохина
Журналист

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