Ученые из Новосибирска впервые использовали дроны для создания модели леса

В Новосибирске ученые использовали дроны для создания модели леса.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета, исследователи с помощью беспилотного летательного аппарата оценили способность деревьев в лесу удерживать углерод.

Благодаря дрону Geoscan 401, который оснащен лазерным сканером LiDAR и фотокамерой Sony Alpha A6000 50 mm, ученые смогли обработать 18 557 деревьев Пироговского леса.

Помимо внешних данных деревьев, стало известно и о запасах фитомассы, поглощенного СО2.

Напомним, что в НГУ показали дизайн будущего многофункционального пространства.