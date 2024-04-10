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общество наука

Ученые из Новосибирска впервые использовали дроны для создания модели леса

Фото: пресс-служба НГУ

В Новосибирске ученые использовали дроны для создания модели леса.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета, исследователи с помощью беспилотного летательного аппарата оценили способность деревьев в лесу удерживать углерод.

Благодаря дрону Geoscan 401, который оснащен лазерным сканером LiDAR и фотокамерой Sony Alpha A6000 50 mm, ученые смогли обработать 18 557 деревьев Пироговского леса.

Помимо внешних данных деревьев, стало известно и о запасах фитомассы, поглощенного СО2.

Напомним, что в НГУ показали дизайн будущего многофункционального пространства.

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Валерия Митрохина
Журналист

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