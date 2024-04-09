В НГУ показали дизайн будущего многофункционального пространства

Новосибирский госуниверситет завершил и одобрил проектирование многофункционального пространства корпуса поточных аудиторий кампуса мирового уровня.

Пространство расположится на первом этаже, в нем будет научная библиотека, тихие зоны.

Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, современный университет должен быть магнитом, который притягивает талантливую молодежь.

«Концепция кампуса мирового уровня НГУ предполагает большое количество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий. Это уникальная и комплексная среда для индивидуального и командного развития, общей корпоративной культуры преподавателей, студентов и ученых», — подчеркнул министр.

По словам архитектора-дизайнера бюро МОВА, автора дизайн-концепции Маргариты Моревой, стояла задача создать многофункциональное пространство для студентов, которое будет вдохновлять их на новые научные, творческие свершения.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на стадии завершения находится строительство первой очереди кампуса НГУ.