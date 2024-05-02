В Новосибирске врачи бесплатно проверят родинки горожан на рак

Акция «День диагностики новообразований кожи» пройдет в Новосибирске 4 мая.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского онкодиспансера, 4 мая врачи учреждения смогут бесплатно проверить родинки на рак.

Акция состоится 4 мая с 9:00 до 16:00. Для того чтобы провериться, необходимо предварительно записаться.

При этом, если обнаружат подозрительное новообразование, в тот же день проведут его иссечение и направят на гистологию. Осмотр, консультация и иссечение будут бесплатными.

Напомним, что в Новосибирске отменят фейерверк над НОВАТом на 9 Мая.