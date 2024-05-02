В Новосибирске 2 мая выпал снег

Новосибирскую область накрыло снегом в начале мая.

Начало мая совсем не радует теплой погодой новосибирцев. Сегодня снег заполонил весь город. Накануне жители региона получили сообщение от ГУ МЧС о штормовом предупреждении. По данным ведомства, ожидается порыв ветра до 21 м/с.

Синоптики «Яндекс. Погоды» прогнозируют весь день дождь со снегом и температуру воздуха максимум до +8 градусов.

Только ближе к ночному времени осадки и ветер станут умеренными и прекратятся полностью.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», прогнозируется переменная облачность с небольшим умеренным дождем днем и без осадков ночью. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9–14 м/с, с порывами до 19 м/с.

Однако такая погода продержится не весь месяц — в Новосибирске в мае ожидается до +28 градусов жары.