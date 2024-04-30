Стало известно о досуге выдр в новосибирском зоопарке

Сотрудники новосибирского зоопарка рассказали о жизни выдр.
В Новосибирске в зоопарке имени Р.А. Шило сообщили, что выдры предпочитают активные игры и водные процедуры, поэтому сотрудники стараются оборудовать бассейны разными препятствиями, чтобы животным было интереснее плавать.
Выдры очень смышленые и реагируют даже на разнообразные запахи, тогда сотрудники приносят корицу и дубовые листья для них.
И даже в период кормления зверькам дают возможность проявить свой ум — им кладут еду в специальные емкости, которые нужно открывать и грызть, прежде чем добраться до кусочков еды.
Напомним, что зоопарк Новосибирска с 25 апреля изменит время работы.