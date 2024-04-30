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общество

Стало известно о досуге выдр в новосибирском зоопарке

Фото: Новосибирский зоопарк

Сотрудники новосибирского зоопарка рассказали о жизни выдр.

В Новосибирске в зоопарке имени Р.А. Шило сообщили, что выдры предпочитают активные игры и водные процедуры, поэтому сотрудники стараются оборудовать бассейны разными препятствиями, чтобы животным было интереснее плавать.

Выдры очень смышленые и реагируют даже на разнообразные запахи, тогда сотрудники приносят корицу и дубовые листья для них.

И даже в период кормления зверькам дают возможность проявить свой ум — им кладут еду в специальные емкости, которые нужно открывать и грызть, прежде чем добраться до кусочков еды.

Напомним, что зоопарк Новосибирска с 25 апреля изменит время работы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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