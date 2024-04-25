Зоопарк Новосибирска с 25 апреля изменит время работы

Новосибирский зоопарк с 25 апреля переходит на летний график работы.

Новосибирский зоопарк имени Шило установил новое время работы. Это связано с увеличением продолжительности светового дня.

Изменения начали действовать с 25 апреля.

Теперь зоопарк будет работать в будние дни с 9:00 до 21:00, а в выходные и праздничные — с 9:00 до 22:00.

При этом кассы перестанут работать раньше: в будние дни они закроются в 20:00, а в выходные и праздники — в 20:30.

Напомним, что в Новосибирске зоопарк объявил тендер на закупку овощей для животных.