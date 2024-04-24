В Новосибирске зоопарк объявил тендер на закупку овощей для животных

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил тендер на поставку листовых овощей для кормления животных.

Общая стоимость контракта составила более 1,1 миллиона рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит поставить следующие овощи: 1,2 тонны свежего салата, 300 килограммов салата, 150 килограммов петрушки, 320 килограммов зеленого лука, а также 1,4 тонны пекинской капусты и 1,2 тонны сельдерея.

Срок поставки — с 1 июля по 15 декабря 2024 года. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 14 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стоимость главного ж/д вокзала в Новосибирске оценили в 500 млн рублей.