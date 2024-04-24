сегодня
24 апреля, 17:41
пробки
6/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня
24 апреля, 17:41
пробки
6/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня 16:20
общество

Стоимость главного ж/д вокзала в Новосибирске оценили в 500 млн рублей

Фото: BFM-Новосибирск

Новосибирский вокзал относится к самым дорогостоящим объектам недвижимости на территории региона.

В ходе кадастровой оценки, проведенной главным управлением Росреестра Новосибирской области, стоимость главного железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный составила 500 миллионов рублей.

Этот объект недвижимости занимает одно из ведущих мест по стоимости среди других объектов региона. Однако он не является самым дорогостоящим.

Самыми ценными объектами недвижимости в Новосибирске оказались «Сибирь-Арена» с оценочной стоимостью в 13,2 миллиарда рублей, аэропорт Толмачево – 12,6 миллиарда рублей, ТРЦ «Аура» – 7,7 миллиарда рублей, НОВАТ – 1 миллиард рублей и Технопарк – 800 миллионов рублей.

Общая кадастровая стоимость всех объектов недвижимости в Новосибирской области оценивается в 13 триллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском суд обязал предоставить квартиру семье, которая жила в аварийном доме.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в